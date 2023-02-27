Московская школьница проболталась у психолога о подготовке массового суицида 2 марта
Силовики проверяют информацию о якобы готовящемся массовом суициде школьников в Москве в следующий четверг, 2 марта, сообщает SHOT. По данным источников телеграм-канала, слухи о страшной акции настолько напугали 11-летнюю девочку из района Бибирево, что она рассказала обо всём на приёме у психолога. По её словам, в школьной среде сейчас все разговоры только об этом: на переменах и в переписках в чатах подростки обсуждают подготовку к жуткому ритуалу. Речь может идти о некоем челлендже, где пропагандируют совместный суицид.
Сорвать предполагаемый "смертельный флешмоб" предстоит правоохранительным органам, которым уже передали всю информацию.
Напомним, 19 февраля в столичном районе Выхино-Жулебино две школьницы в возрасте 13–15 лет упали с крыши многоэтажки. Девочек, лежащих под окнами дома, обнаружил прохожий. У одной из них нашли записку, содержание которой сейчас изучают следователи. Не исключено, что подруги тоже могли стать жертвами манипуляций организаторов смертельно опасной "игры".
ТАСС / Артём Геодакян