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27 февраля, 15:31

Московская школьница проболталась у психолога о подготовке массового суицида 2 марта

Силовики проверяют информацию о якобы готовящемся массовом суициде школьников в Москве в следующий четверг, 2 марта, сообщает SHOT. По данным источников телеграм-канала, слухи о страшной акции настолько напугали 11-летнюю девочку из района Бибирево, что она рассказала обо всём на приёме у психолога. По её словам, в школьной среде сейчас все разговоры только об этом: на переменах и в переписках в чатах подростки обсуждают подготовку к жуткому ритуалу. Речь может идти о некоем челлендже, где пропагандируют совместный суицид.

Сорвать предполагаемый "смертельный флешмоб" предстоит правоохранительным органам, которым уже передали всю информацию.

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В Новосибирске девушка-подросток упала с крыши на 17-летнего парня, оба погибли

Напомним, 19 февраля в столичном районе Выхино-Жулебино две школьницы в возрасте 13–15 лет упали с крыши многоэтажки. Девочек, лежащих под окнами дома, обнаружил прохожий. У одной из них нашли записку, содержание которой сейчас изучают следователи. Не исключено, что подруги тоже могли стать жертвами манипуляций организаторов смертельно опасной "игры".

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Алексей Берковиц
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