Московская школьница проболталась у психолога о подготовке массового суицида 2 марта

Силовики проверяют информацию о якобы готовящемся массовом суициде школьников в Москве в следующий четверг, 2 марта, сообщает SHOT. По данным источников телеграм-канала, слухи о страшной акции настолько напугали 11-летнюю девочку из района Бибирево, что она рассказала обо всём на приёме у психолога. По её словам, в школьной среде сейчас все разговоры только об этом: на переменах и в переписках в чатах подростки обсуждают подготовку к жуткому ритуалу. Речь может идти о некоем челлендже, где пропагандируют совместный суицид.