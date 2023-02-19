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19 февраля, 16:46

В Москве две школьницы упали с крыши многоэтажного дома

В Москве две школьницы в возрасте 13–15 лет упали с крыши многоэтажки. По данным Лайфа, девочек, лежащих под окнами дома в районе Выхино-Жулебино, обнаружил прохожий.

Машины скорой помощи приехали к дому, с крыши которого упали школьницы в Москве. Видео © LIFE

Одна из пострадавших хрипела от боли, а другая была без сознания. Местный житель рассказал полицейским, что подростки были на улице без курток. Сейчас врачи борются за их жизнь. В распоряжении Лайфа оказались видео с места инцидента. В кадре присутствуют машины скорой помощи, которые приехали, чтобы госпитализировать девочек.

Примечательно, что у одной из них нашли записку, её содержание сейчас изучают следователи. Местные жители предполагают, что подруги могли стать жертвами манипуляций организаторов смертельно опасной "игры".

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Ранее Лайф писал, что жительница Новосибирска упала с крыши на 17-летнего парня. Погибли оба подростка. Молодой человек был хоккеистом, его отец вспомнил о странном предчувствии.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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