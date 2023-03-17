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17 марта, 12:12

В Петербурге несостоявшаяся мамочка выбросила тело младенца в мусорку

В Петербурге девушка выбросила тело младенца в мусорный контейнер

Жительница Санкт-Петербурга выбросила тело младенца в мусорку после родов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, на 41-й неделе беременности девушка родила ребёнка дома, однако обнаружила, что он не подаёт признаков жизни. Петербурженка самостоятельно перерезала пуповину, положила тело новорождённого в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

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Мать петербурженки увидела следы крови на кровати и обратилась в полицию. Девушка рассказала, что в конце июля 2022 года она забеременела от молодого человека, с которым познакомилась в баре, но его имени и контактных данных не запомнила. К врачам в связи с беременностью она также не обращалась. Правоохранители установили, что в квартире с девушкой проживают два несовершеннолетних ребёнка. Сейчас ведётся поиск тела младенца.

Ранее в Кемеровской области пенсионер нашёл пакет с окоченевшим телом новорождённой девочки. Прибывшая на место полиция выяснила, что видимых признаков насильственной смерти нет.

Обложка ©

ТАСС / Наталья Гарнелис

Никита Никонов
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