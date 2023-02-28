В Кузбассе пенсионер нашёл пакет с окоченевшим телом новорождённой девочки

В Новокузнецке на улице нашли пакет с телом новорождённой девочки. Инцидент произошёл 27 февраля во дворе одного из домов. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, страшную находку около мусорного контейнера обнаружил пенсионер. В пакете Ozon лежало окоченевшее тело младенца. Прибывшая на место полиция выяснила, что видимых признаков насильственной смерти нет. Тело девочки направлено на судмедэкспертизу, её мать сейчас ищут.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".