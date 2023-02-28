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28 февраля, 07:55

В Кузбассе пенсионер нашёл пакет с окоченевшим телом новорождённой девочки

В Новокузнецке возле мусорки нашли пакет с телом младенца

В Новокузнецке на улице нашли пакет с телом новорождённой девочки. Инцидент произошёл 27 февраля во дворе одного из домов. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, страшную находку около мусорного контейнера обнаружил пенсионер. В пакете Ozon лежало окоченевшее тело младенца. Прибывшая на место полиция выяснила, что видимых признаков насильственной смерти нет. Тело девочки направлено на судмедэкспертизу, её мать сейчас ищут.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

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А в начале января жители Брянска случайно обнаружили в мусорном контейнере тело младенца, которое было завёрнуто в мусорный пакет. Возбуждено уголовное дело, в рамках следствия задержана 28-летняя местная жительница.

Обложка ©

Getty Images / toos

Александра Вишнякова
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