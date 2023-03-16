Суд отправил под домашний арест мать младенца, умершего от истощения в Сочи
Суд посадил под домашний арест супругу блогера-сыроеда и мать младенца, умершего от истощения в Сочи. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
"Рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении жительницы города Сочи 1989 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", — указано в сообщении.
Женщине запрещено выходить за пределы дома, общаться с другими участниками данного дела, а также отправлять и получать письма, пользоваться телефоном и интернетом.
Напомним, 14 марта стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, по предварительным данным, от истощения и пневмонии. Месячного младенца недокармливали. Возбуждено уголовное дело. Отца малыша арестовали на десять суток. Позже задержали и мать.
t.me / Следком