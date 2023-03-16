Жена задержана вслед за блогером-сыроедом Лютым за убийство месячного сына

Блогер-сыроед Максим Лютый, ребёнок которого скончался от истощения и недоедания в Сочи, не давал супруге полноценно питаться во время беременности, поэтому её тайком подкармливали соседи. Об этом рассказала "Рен-ТВ" знакомая семьи.

"Она приходила в соседский дом и кушала из-под полы. Её кормили знакомые девочки капустой. Видимо, он не давал ей кушать. Короче, он больной человек. Внешне это не скажешь", — поделилась с изданием женщина.

По её словам, супруга блогера находилась в позиции жертвы, она боялась мужа, который оказывал на неё сильное психологическое давление. Сейчас следователи уже задержали жену Лютого за непредумышленное убийство месячного сына, ранее в СИЗО был доставлен и муж.

Задержана жена блогера Лютого, мать ребёнка, скончавшегося от истощения. Видео © t.me / Следком

"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу — ч.1 ст. 109 УК РФ. В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, она задержана", — указали в ведомстве.