Жена задержана вслед за блогером-сыроедом Лютым за убийство месячного сына
Следователи задержали в Сочи жену блогера-сыроеда Лютого по делу о гибели ребёнка
Блогер-сыроед Максим Лютый, ребёнок которого скончался от истощения и недоедания в Сочи, не давал супруге полноценно питаться во время беременности, поэтому её тайком подкармливали соседи. Об этом рассказала "Рен-ТВ" знакомая семьи.
"Она приходила в соседский дом и кушала из-под полы. Её кормили знакомые девочки капустой. Видимо, он не давал ей кушать. Короче, он больной человек. Внешне это не скажешь", — поделилась с изданием женщина.
По её словам, супруга блогера находилась в позиции жертвы, она боялась мужа, который оказывал на неё сильное психологическое давление. Сейчас следователи уже задержали жену Лютого за непредумышленное убийство месячного сына, ранее в СИЗО был доставлен и муж.
Задержана жена блогера Лютого, мать ребёнка, скончавшегося от истощения. Видео © t.me / Следком
"Следственными органами СКР по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу — ч.1 ст. 109 УК РФ. В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, она задержана", — указали в ведомстве.
Там добавили, что женщина родила ребёнка дома 11 февраля, к врачам не обращалась, на медицинский учёт малыша не поставила.
Напомним, 14 марта стало известно, что грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого умер в Сочи, по предварительным данным, от истощения и пневмонии. Месячного младенца недокармливали. Возбуждено уголовное дело. Отца малыша арестовали на десять суток.
t.me / Следком