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14 марта, 14:41

Грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда умер от истощения

Mash: Грудной ребёнок блогера-сыроеда умер в Сочи, предварительно, от истощения и пневмонии

<p>Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo215651_457245565?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Лютый</a></p>

Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый

В Сочи умер ребёнок блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга. Младенцу был всего месяц, пишет Kub Mash.

По данным телеграм-канала, 8 марта малышу стало плохо — и его повезли в 9-ю детскую больницу, но по дороге ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали пневмония и истощение. В квартире прошли обыски, возбуждено уголовное дело.

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Максим Лютый известен как ярый пропагандист сыроедения (система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке). Кроме того, он приверженец праноедения — питания энергией солнца, без еды и даже воды.

Ранее Лайф писал, что в Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер. Ребёнок опрокинул на себя чайник, но родные по каким-то причинам решили не обращаться в больницу.

Никита Никонов
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