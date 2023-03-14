Грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда умер от истощения

В Сочи умер ребёнок блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга. Младенцу был всего месяц, пишет Kub Mash.

По данным телеграм-канала, 8 марта малышу стало плохо — и его повезли в 9-ю детскую больницу, но по дороге ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали пневмония и истощение. В квартире прошли обыски, возбуждено уголовное дело.

Максим Лютый известен как ярый пропагандист сыроедения (система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке). Кроме того, он приверженец праноедения — питания энергией солнца, без еды и даже воды.