Грудной ребёнок петербургского блогера-сыроеда умер от истощения
Mash: Грудной ребёнок блогера-сыроеда умер в Сочи, предварительно, от истощения и пневмонии
Блогер-сыроед Максим Лютый. Обложка © VK / Максим Лютый
В Сочи умер ребёнок блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга. Младенцу был всего месяц, пишет Kub Mash.
По данным телеграм-канала, 8 марта малышу стало плохо — и его повезли в 9-ю детскую больницу, но по дороге ребёнок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стали пневмония и истощение. В квартире прошли обыски, возбуждено уголовное дело.
Максим Лютый известен как ярый пропагандист сыроедения (система питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке). Кроме того, он приверженец праноедения — питания энергией солнца, без еды и даже воды.
Ранее Лайф писал, что в Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер. Ребёнок опрокинул на себя чайник, но родные по каким-то причинам решили не обращаться в больницу.