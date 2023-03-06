В Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер
В Ачинске ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком и умер дома после самолечения
В Ачинске после домашнего лечения умер четырёхлетний ребёнок. Обложка © Прокуратура Красноярского края
В Ачинске Красноярского края четырёхлетний малыш ошпарил себя кипятком и умер спустя четыре дня. Как рассказали в краевой прокуратуре, мать мальчика не стала обращаться в больницу и решила лечить сына самостоятельно.
Трагедия произошла 1 марта. Мальчик был в гостях у бабушки, где залез на стол и опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил множество ожогов, но его бабушка и 29-летняя мать по каким-то причинам решили не обращаться в больницу за специализированной помощью и стали лечить сына дома самостоятельно. Сегодня утром он скончался.
Известно, что в семье, не состоящей на учёте, воспитывается ещё трое детей — одного года, пяти и одиннадцати лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура проводит проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что ребёнок едва не умер от отёка Квинке после того, как в ТЦ "Буратино" подмосковного Подольска, расположенном в жилом доме, сотрудники потравили тараканов. Ещё четверых жильцов забрали в больницу с отравлением. Одна из пострадавших поделилась, что примерно в 22:00 химия, которой травили тараканов, распространилась по вытяжной системе.