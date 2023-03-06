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6 марта, 06:32

В Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер

В Ачинске ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком и умер дома после самолечения

<p>В Ачинске после домашнего лечения умер четырёхлетний ребёнок. Обложка © <a href="https://t.me/krpronws/5617" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Красноярского края</a></p>

В Ачинске после домашнего лечения умер четырёхлетний ребёнок. Обложка © Прокуратура Красноярского края

В Ачинске Красноярского края четырёхлетний малыш ошпарил себя кипятком и умер спустя четыре дня. Как рассказали в краевой прокуратуре, мать мальчика не стала обращаться в больницу и решила лечить сына самостоятельно.

Трагедия произошла 1 марта. Мальчик был в гостях у бабушки, где залез на стол и опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил множество ожогов, но его бабушка и 29-летняя мать по каким-то причинам решили не обращаться в больницу за специализированной помощью и стали лечить сына дома самостоятельно. Сегодня утром он скончался.

Известно, что в семье, не состоящей на учёте, воспитывается ещё трое детей — одного года, пяти и одиннадцати лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура проводит проверку.

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Ранее Лайф рассказывал, что ребёнок едва не умер от отёка Квинке после того, как в ТЦ "Буратино" подмосковного Подольска, расположенном в жилом доме, сотрудники потравили тараканов. Ещё четверых жильцов забрали в больницу с отравлением. Одна из пострадавших поделилась, что примерно в 22:00 химия, которой травили тараканов, распространилась по вытяжной системе.

Оксана Попова
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