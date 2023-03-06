В Ачинске мать четыре дня лечила дома обварившегося кипятком сына, пока он не умер

В Ачинске Красноярского края четырёхлетний малыш ошпарил себя кипятком и умер спустя четыре дня. Как рассказали в краевой прокуратуре, мать мальчика не стала обращаться в больницу и решила лечить сына самостоятельно.

Трагедия произошла 1 марта. Мальчик был в гостях у бабушки, где залез на стол и опрокинул на себя чайник с кипятком. Он получил множество ожогов, но его бабушка и 29-летняя мать по каким-то причинам решили не обращаться в больницу за специализированной помощью и стали лечить сына дома самостоятельно. Сегодня утром он скончался.

Известно, что в семье, не состоящей на учёте, воспитывается ещё трое детей — одного года, пяти и одиннадцати лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура проводит проверку.