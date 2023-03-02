"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 07:34

Ребёнок едва не умер от отёка Квинке после травли тараканов в магазине Подольска

Ребёнок едва не умер от отёка Квинке после того, как в ТЦ "Буратино" подмосковного Подольска, расположенном в жилом доме, сотрудники потравили тараканов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Полиция работает на месте происшествия с отравлением химикатами после травли тараканов в Подольске. Фото © Telegram / SHOT
    Полиция работает на месте происшествия с отравлением химикатами после травли тараканов в Подольске. Фото © Telegram / SHOT
  • Магазин, сотрудники которого потравили тараканов. Фото © Telegram / SHOT
    Магазин, сотрудники которого потравили тараканов. Фото © Telegram / SHOT

Полиция работает на месте происшествия с отравлением химикатами после травли тараканов в Подольске. Фото © Telegram / SHOT

1 / 2

Ещё четверых жильцов забрали в больницу с отравлением. Одна из пострадавших поделилась, что примерно в 22:00 химия, которой травили тараканов, распространилась по вытяжной системе. В результате едкий запах пошёл из ванны и туалета. У девушки появился кашель и насморк, потом она почувствовала удушье и холодок в груди. У других пострадавших аналогичные симптомы, они все были госпитализированы.

"Маленькому мальчику с третьего этажа вызывали реанимацию", — добавила пострадавшая.

Сейчас полиция разбирается с сотрудниками магазина. Выяснилось, что жильцы о травле тараканов предупреждены не были.

Старая страшилка об убийце с ядовитыми духами заполонила мессенджеры

Старая страшилка об убийце с ядовитыми духами заполонила мессенджеры

Об инциденте стало известно сегодня утром. Как изначально сообщали СМИ, пострадало шесть человек, двое из которых были госпитализированы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров