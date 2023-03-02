Ребёнок едва не умер от отёка Квинке после травли тараканов в магазине Подольска

Ребёнок едва не умер от отёка Квинке после того, как в ТЦ "Буратино" подмосковного Подольска, расположенном в жилом доме, сотрудники потравили тараканов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Ещё четверых жильцов забрали в больницу с отравлением. Одна из пострадавших поделилась, что примерно в 22:00 химия, которой травили тараканов, распространилась по вытяжной системе. В результате едкий запах пошёл из ванны и туалета. У девушки появился кашель и насморк, потом она почувствовала удушье и холодок в груди. У других пострадавших аналогичные симптомы, они все были госпитализированы.

"Маленькому мальчику с третьего этажа вызывали реанимацию", — добавила пострадавшая.

Сейчас полиция разбирается с сотрудниками магазина. Выяснилось, что жильцы о травле тараканов предупреждены не были.