В Подмосковье шесть человек пострадали после травли тараканов в магазине

Шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали после травли тараканов в одном из магазинов подмосковного Подольска. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Инцидент произошёл в ТЦ "Буратино", расположенном на первом этаже жилого дома. В одном из помещений решили потравить тараканов, но уже через некоторое время жильцы начали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге шесть человек обратились к медикам. Госпитализированы были 15-летний подросток и девушка 20 лет. У них зафиксированы ангионевротический отёк, токсическое действие неуточнённого характера и гипертоническая болезнь.