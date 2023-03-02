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2 марта, 06:45

В Подмосковье шесть человек пострадали после травли тараканов в магазине

Шесть человек, в том числе маленький ребёнок, пострадали после травли тараканов в одном из магазинов подмосковного Подольска. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

Инцидент произошёл в ТЦ "Буратино", расположенном на первом этаже жилого дома. В одном из помещений решили потравить тараканов, но уже через некоторое время жильцы начали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге шесть человек обратились к медикам. Госпитализированы были 15-летний подросток и девушка 20 лет. У них зафиксированы ангионевротический отёк, токсическое действие неуточнённого характера и гипертоническая болезнь.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске отравилось около 100 учеников местного лицея. Иногда симптомы наблюдались у всех представителей одного класса.

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freepik / aleksandarlittlewolf

Артур Белкин
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