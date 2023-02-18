Около 100 школьников отравились в лицее в Челябинске

"У нас ребёнка очень сильно полощет, мы были в горбольнице сегодня после школы, нам сделали УЗИ. Когда мы заходили в больницу, его вырвало очень сильно, и домой приехали, у нас уже пятый или шестой раз это повторяется, температура поднялась. Я сейчас позвонила в неотложку, там сказали: "Вы из лицея 142?" Причём я даже не успела что-то сказать, она говорит: "Сегодня очень много звонков от родителей", — рассказала мама одного из пострадавших.