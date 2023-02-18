Около 100 школьников отравились в лицее в Челябинске
В челябинском лицее № 142 зафиксировано массовое отравление школьников, родители которых в соцсетях сообщают о симптомах недуга у детей. Подробности истории рассказывает Ural Mash, отметив, что пострадало около 100 детей.
"У нас ребёнка очень сильно полощет, мы были в горбольнице сегодня после школы, нам сделали УЗИ. Когда мы заходили в больницу, его вырвало очень сильно, и домой приехали, у нас уже пятый или шестой раз это повторяется, температура поднялась. Я сейчас позвонила в неотложку, там сказали: "Вы из лицея 142?" Причём я даже не успела что-то сказать, она говорит: "Сегодня очень много звонков от родителей", — рассказала мама одного из пострадавших.
По некоторым данным, на отравление пожаловались ученики вторых и третьих классов, а также ребята постарше — из восьмых и девятых классов. В некоторых случаях симптомы отравления наблюдались у всех одноклассников. Некоторых пришлось госпитализировать. Избежать этого сумели те, кто не ел в лицейской столовой. Поставщиком еды в школу является Уральский комбинат питания, у которого уже имелись проблемы с Роспотребнадзором. По факту случившегося уголовное дело возбудило местное СУ СКР.
Ранее Лайф рассказывал, как более 50 клиентов сервиса по доставке наборов готового питания Good Food отравились в Ростове-на-Дону.
ТАСС / Дмитрий Рогулин