Более 50 зожников попали в больницы с пеной изо рта и температурой после обеда от Good Food

В Ростове-на-Дону больше 50 человек госпитализированы после употребления готовых наборов здорового питания Good Food, у многих диагностирован сальмонеллёз и острый гастроэнтерит. SHOT побеседовал с одной из пострадавших.

В Ростове-на-Дону больше пятидесяти человек госпитализированы после употребления готовых наборов Good Food. Видео © t.me / SHOT

"В воскресенье я покушала со своим молодым человеком. Вначале ему стало плохо. У него начались жуткие боли в желудке, рвота, тошнота. Я вызвала скорую. И врачи сказали, что в Ростове-на-Дону произошло массовое отравление Good Food", — поделилась женщина.

В Ростове-на-Дону произошло отравление из-за Good Food. Фото © t.me / SHOT

Позже и она оказалась в больнице с теми же симптомами: рвота с пеной, температура под 40, боль в животе. Всего в инфекционном отделении, по словам женщины, лечится более пятидесяти человек из-за продуктов Good Food. Пострадавшая добавила, что фитнес-питание у данного производителя обходится недёшево — 25,5 тысячи рублей в месяц. Курьер привозит готовые блюда, в которых уже посчитаны калории, нет сахара и вредных добавок. По факту массового отравления организована проверка.

"По указанию руководителя Следственного управления СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка", — сообщили в СУ СК по региону.