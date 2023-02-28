Старая страшилка об убийце с ядовитыми духами заполонила мессенджеры

Россиян напугала информация о распространяемых диверсантами ядовитых духах, однако это фейк, преследующий цель посеять панику. В МВД призвали быть бдительными и не доверять непроверенным данным.

В Сети гуляет фейк о ядовитых духах от украинских диверсантов. Фото © ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение распространяется через мессенджеры. В тексте говорится, что диверсанты с Украины разъезжают по городам и сёлам, предлагая духи или пробники. Потенциальный покупатель нюхает парфюм, после чего якобы умирает из-за высокого содержания яда во флаконе. Страшилка с отравлением гуляет в Сети с 2015 года. Сейчас злоумышленники решили возродить фейк, чтобы запугать россиян. В Свердловской области жители обратились за разъяснениями.

"В ГУ МВД по Свердловской области рекомендуют землякам не поддаваться на провокации. Обо всех подозрительных случаях, а также подозрительных гражданах стоит незамедлительно сообщать по телефону горячей линии", — пояснил kp.ru официальный представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Историю с отравленными духами также разоблачает телеграм-канал "Война с фейками". Там указано, что убить человека невозможно, просто дав ему понюхать яд. Чтобы человеку просто стало плохо от запаха, нужно как минимум "изолировать его от окружающего воздуха, например надеть ему на голову пакет". Судя по тому, что вброс про парфюм затронул несколько регионов России, это сознательная попытка посеять панику, предупреждает канал.