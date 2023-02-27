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27 февраля, 11:01

В Курской области опровергли сообщения о группе беглых украинских диверсантов на четырёх авто

Правительство Курской области опровергло сообщения о поиске украинских диверсантов

Сообщения о том, что в Курской области ищут группу украинских диверсантов, переодевшихся в российскую форму, не соответствуют действительности. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Внимание! Телеграм-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике", — сказано в официальном заявлении регионального правительства в "Телеграме" .

О том, что диверсантов ищут в Курской, Белгородской и Воронежской областях, писал Mash. Канал утверждал, что украинцы из этой группы представляются поддельными именами и могут передвигаться на "буханках" и иномарках.

ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ, присланного при поддержке Польши и Латвии

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Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ задержали диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути. Силовикам удалось поймать его с поличным. Злоумышленником оказался житель Нижневартовска.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Николь Вербер
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