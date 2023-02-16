В Канске малыш застрял в матери во время кесарева и умер из-за нераскрывшихся лёгких

В Красноярском крае женщина обвиняет врачей в гибели своего ребёнка, малыша слишком долго не могли извлечь во время кесарева сечения, а потом не оказали ему необходимую помощь, обнаружив врождённую пневмонию. SHOT пообщался с пострадавшей.

В Красноярском крае женщина обвиняет врачей в гибели своего ребёнка. Видео © SHOT

Роды у 30-летней женщины начались на 34-й неделе беременности. В больнице в Канске врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение. По словам роженицы, малыша долго не получалось достать, его буквально выдавливали, оставив синяки на теле женщины. Она помнит, что после операции ребёнок заплакал, а значит, в тот момент был жив. Малыша унесли, а мамочку ещё несколько часов зашивали.

"Пришла я в себя ночью. Мне сказали, что ребёнок у меня ухудшился немного. А наутро пришли и попросили заполнить документы на его транспортировку в Красноярск", — продолжила собеседница издания.

Врачи объяснили, что температура и давление у новорождённого в норме, но он находится на ИВЛ. Пока его готовили к отправке в перинатальный центр в Красноярске, ребёнок умер. Женщина уверяет, что ей никто в больнице не мог объяснить, что же всё-таки произошло.

"Нам в морге дали выписку, сказав, что у ребёнка была врождённая пневмония и у него не раскрылись лёгкие. А перед кесаревым мне ставили укол, чтобы у ребёнка лёгкие как раз раскрылись", — сказала она.

Сейчас в отношении работников роддома возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, следствию предстоит выяснить, могли ли действия медиков привести к трагедии.