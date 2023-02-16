Ребёнок умер в детсаду в Домодедове
В Домодедове шестилетний мальчик с пороком сердца умер в детсаду
В подмосковном Домодедове шестилетний воспитанник детского сада умер на занятии по физкультуре. По информации источника Лайфа, ребёнку внезапно стало плохо при ходьбе.
Мальчику сразу же вызвали скорую, однако он скончался от остановки сердца ещё до приезда врачей, несмотря на неоднократные попытки реанимации. По данным источника Лайфа, у малыша был врождённый порок сердца. Семья не состоит на учёте в ПНД, отец мальчика временно не работал по причине ухода за ребёнком-инвалидом.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, СК РФ по Московской области проводит проверку.
Ранее Лайф писал, что первоклассница с ОРВИ умерла на глазах у матери, которая обвинила в трагедии врачей. Женщину отказались положить в больницу вместе с дочерью, а когда она узнала, что девочке стало плохо, было слишком поздно. Врачи не реагировали на просьбы помочь, реанимации в детском отделении не оказалось. Девочка скончалась.
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