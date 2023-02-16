Ребёнок умер в детсаду в Домодедове

В подмосковном Домодедове шестилетний воспитанник детского сада умер на занятии по физкультуре. По информации источника Лайфа, ребёнку внезапно стало плохо при ходьбе.

Мальчику сразу же вызвали скорую, однако он скончался от остановки сердца ещё до приезда врачей, несмотря на неоднократные попытки реанимации. По данным источника Лайфа, у малыша был врождённый порок сердца. Семья не состоит на учёте в ПНД, отец мальчика временно не работал по причине ухода за ребёнком-инвалидом.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, СК РФ по Московской области проводит проверку.