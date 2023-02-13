Родители умершей в больнице школьницы отреагировали на решение СК

Родители первоклассницы, умершей в больнице Озёрска от отёка мозга после госпитализации с ОРВИ, прокомментировали решение СК РФ возбудить уголовное дело по этому факту. Мать говорит, что не ставит себе целью наказание врачей, а отец — что их "Бог встретит и спросит".

Родители девочки, скончавшейся от отёка мозга в больнице, рассказали, как умирал ребёнок. Видео © Telegram / SHOT

"Я не хочу никого винить и никого наказывать, но если это приведёт к тому, что другие дети не будут умирать, то это уже будет большое дело", — сказала Лайфу мать девочки Татьяна Анисимова.

"Это какое-то безразличие (было. — Прим. ред.). Ну, лежит ребёнок и лежит. Хлеба не просит, ну и пусть дальше лежит, как-нибудь сам справится. Я думаю, их Бог встретит и спросит в своё время, что вы сделали, чтобы так не было. И там они ответят на этот вопрос", — сказал отец Дмитрий Анисимов.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)".