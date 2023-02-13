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13 февраля, 20:55
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Родители умершей в больнице школьницы отреагировали на решение СК

Семья из Озёрска отреагировала на решение СК расследовать смерть их дочери в больнице

Родители первоклассницы, умершей в больнице Озёрска от отёка мозга после госпитализации с ОРВИ, прокомментировали решение СК РФ возбудить уголовное дело по этому факту. Мать говорит, что не ставит себе целью наказание врачей, а отец — что их "Бог встретит и спросит".

Родители девочки, скончавшейся от отёка мозга в больнице, рассказали, как умирал ребёнок. Видео © Telegram / SHOT

"Я не хочу никого винить и никого наказывать, но если это приведёт к тому, что другие дети не будут умирать, то это уже будет большое дело", — сказала Лайфу мать девочки Татьяна Анисимова.

"Это какое-то безразличие (было. — Прим. ред.). Ну, лежит ребёнок и лежит. Хлеба не просит, ну и пусть дальше лежит, как-нибудь сам справится. Я думаю, их Бог встретит и спросит в своё время, что вы сделали, чтобы так не было. И там они ответят на этот вопрос", — сказал отец Дмитрий Анисимов.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)".

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Напомним, по словам Татьяны, её отказались положить в больницу вместе с дочерью из-за того, что последняя уже считалась достаточно взрослой, чтобы находиться в палате самостоятельно. Мама девочки созвонилась с женщиной, которая там же лежала со своим ребёнком, и узнала от неё, что состояние Софии сильно ухудшилось. Приехав в больницу, Татьяна обнаружила дочь задыхающейся с синеющими пальцами. Врачи не реагировали на просьбы помочь. В итоге Татьяне пришлось буквально на руках донести дочь до смотровой. Реанимации в детском отделении не оказалось. И девочка скончалась.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Анатолий Симоненко
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