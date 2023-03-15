Врач призвал родителей-сыроедов "засунуть чакры в одно место", когда речь идёт о ребёнке

При отсутствии нормального иммунитета у младенца легко может развиться пневмония, поэтому, пока малыш находится в утробе, родителям важно со всей ответственностью подходить к собственному рациону. И если увлекающиеся сыроедением не хотят допустить трагедии, как с грудничком, умершим от истощения в Сочи, то лучше изменить систему питания. Об этом в телеграм-канале заявил член Российской ассоциации эндокринологов, специалист в области диетологии, эндокринологии, психологии пищевого поведения Павел Баранов.

Он подчеркнул, что каждый человек может делать с собой всё что угодно, лишь бы это не вредило окружающим. Однако случай со смертью грудного малыша блогера-сыроеда из Санкт-Петербурга не вписывается в это правило, поскольку мать должна была думать не только о себе во время прегравидарной подготовки, беременности и кормления грудью.

"Это тот период, когда свои чакры, вибрации и прочие увлечения надо засунуть в одно место и сосредоточиться на том, чтобы плод нормально развивался в утробе, родился здоровым и вырос без приключений. А по завершении кормления грудью можно снова хоть на ушах стоять, если так нравится", — заявил Баранов.

По его словам, если ребёнок умер от пневмонии, это не значит, что его кто-то заразил. Дело в том, что основным возбудителем являются стрептококки, которые в организме живут всю жизнь и при нормальной иммунной функции не проявляют себя.

"При отсутствии адекватного иммунитета (на фоне истощения, вызванного снижением питательной ценности молока матери) пневмония может легко развиться на ровном месте. Если бы мама нормально питалась в течение беременности и ГВ, этого не случилось бы", — подчеркнул эндокринолог.

Поэтому, добавил он, уголовное дело в отношении родителей возбуждено справедливо. Баранов предположил, что этот случай заставит других будущих родителей-сыроедов задуматься и отнестись к беременности более разумно. Он объяснил, что при полном исключении из рациона животных продуктов в долгосрочной перспективе в организме образуется дефицит ряда важных веществ. Часто веганский тип питания приводит к нехватке витаминов В12 и D, железа, цинка, кальция, йода, омега-3 жирных кислот (DHA/EPA). А ещё, подчеркнул Баранов, рацион, состоящий лишь из растительной пищи, требует ежедневного комбинирования сразу нескольких источников белка в достаточном количестве, поскольку такие продукты имеют неполноценный аминокислотный профиль. Следовательно, нужно совмещать каждый день несколько высокобелковых растительных продуктов. Это могут быть нут, соя, фасоль, темпе, тофу, куорн, сейтан.