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22 марта, 09:03

В Омске пенсионерку и её сына нашли убитыми в потайном погребе собственного дома

В Омске пожилую женщину и её сына нашли в погребе собственного дома с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Погибшая пенсионерка. Фото © VK / "Инцидент Омск"

Погибшая пенсионерка. Фото © VK / "Инцидент Омск"

85-летняя пенсионерка и её 57-летний сын несколько дней не выходили на связь, поэтому 18 марта их родственница обратилась за помощью в полицию. Правоохранители обыскали дом, но следов преступления не нашли. Только во время второго осмотра удалось отыскать потайной погреб, заставленный мебелью. В нём и были обнаружены тела.

"В ходе осмотра места жительства пенсионерки и её сына в одном из частных домов на ул. 2-ой Береговой в г. Омске сотрудники в скрытом под предметами мебели погребе обнаружили тела пропавших с признаками насильственной смерти", уточнили в областном СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления.

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Ранее сообщалось, что мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и её 58-летней дочери нашли в квартире дома в посёлке завода "Мосрентген" перед сносом. Женщины скончались около года назад.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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