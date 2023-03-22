В Омске пенсионерку и её сына нашли убитыми в потайном погребе собственного дома
В Омске пожилую женщину и её сына нашли в погребе собственного дома с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Погибшая пенсионерка. Фото © VK / "Инцидент Омск"
85-летняя пенсионерка и её 57-летний сын несколько дней не выходили на связь, поэтому 18 марта их родственница обратилась за помощью в полицию. Правоохранители обыскали дом, но следов преступления не нашли. Только во время второго осмотра удалось отыскать потайной погреб, заставленный мебелью. В нём и были обнаружены тела.
"В ходе осмотра места жительства пенсионерки и её сына в одном из частных домов на ул. 2-ой Береговой в г. Омске сотрудники в скрытом под предметами мебели погребе обнаружили тела пропавших с признаками насильственной смерти", — уточнили в областном СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц", проводятся следственные действия, выясняются мотивы преступления.
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Ранее сообщалось, что мумифицированные тела 85-летней пенсионерки и её 58-летней дочери нашли в квартире дома в посёлке завода "Мосрентген" перед сносом. Женщины скончались около года назад.
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