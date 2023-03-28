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28 марта, 09:55

Многодетную мать из Кировска, которую расстрелял и похитил муж, нашли мёртвой

В Мурманской области нашли тело похищенной многодетной матери

Тело многодетной матери, которую ранее расстрелял и похитил бывший муж, нашли в промзоне Кировска Мурманской области. По данным SHOT, подозреваемый в убийстве — экс-супруг женщины.

Выяснилось, что бывший муж увёз раненую Анну в неизвестном направлении, а когда она умерла, бросил тело на промышленной площадке города. По уточнённым данным, мужчина стрелял в экс-супругу из ружья.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, причина расправы — личная неприязнь к бывшей жене. У Анны осталось четверо детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Похищение человека". Преступнику грозит до 15 лет колонии. С ним сейчас работают полицейские.

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Напомним, ранее стало известно, что в Кировске расстреляли и похитили 42-летнюю многодетную мать. Всё произошло поздним вечером на улице Олимпийской, когда женщина шла домой с работы. В этот момент она столкнулась с вооружённым мужчиной, который без раздумий выстрелил в неё, пригнал серебристый микроавтобус, загрузил истекавшую кровью жертву в салон и увёз в неизвестном направлении.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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