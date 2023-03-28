Многодетную мать из Кировска, которую расстрелял и похитил муж, нашли мёртвой

Тело многодетной матери, которую ранее расстрелял и похитил бывший муж, нашли в промзоне Кировска Мурманской области. По данным SHOT, подозреваемый в убийстве — экс-супруг женщины.

Выяснилось, что бывший муж увёз раненую Анну в неизвестном направлении, а когда она умерла, бросил тело на промышленной площадке города. По уточнённым данным, мужчина стрелял в экс-супругу из ружья.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, причина расправы — личная неприязнь к бывшей жене. У Анны осталось четверо детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Похищение человека". Преступнику грозит до 15 лет колонии. С ним сейчас работают полицейские.