Многодетную мать из Кировска, которую расстрелял и похитил муж, нашли мёртвой
В Мурманской области нашли тело похищенной многодетной матери
Тело многодетной матери, которую ранее расстрелял и похитил бывший муж, нашли в промзоне Кировска Мурманской области. По данным SHOT, подозреваемый в убийстве — экс-супруг женщины.
Выяснилось, что бывший муж увёз раненую Анну в неизвестном направлении, а когда она умерла, бросил тело на промышленной площадке города. По уточнённым данным, мужчина стрелял в экс-супругу из ружья.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, причина расправы — личная неприязнь к бывшей жене. У Анны осталось четверо детей. Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Похищение человека". Преступнику грозит до 15 лет колонии. С ним сейчас работают полицейские.
Напомним, ранее стало известно, что в Кировске расстреляли и похитили 42-летнюю многодетную мать. Всё произошло поздним вечером на улице Олимпийской, когда женщина шла домой с работы. В этот момент она столкнулась с вооружённым мужчиной, который без раздумий выстрелил в неё, пригнал серебристый микроавтобус, загрузил истекавшую кровью жертву в салон и увёз в неизвестном направлении.