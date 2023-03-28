Житель Кировска расстрелял многодетную мать, затащил в фургон и увёз в неизвестном направлении

В Кировске неизвестные расстреляли и похитили 42-летнюю многодетную мать. Подробности криминальной истории публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло поздним вечером на улице Олимпийской, когда Анна шла домой с работы. В этот момент она столкнулась с вооружённым мужчиной, который без раздумий выстрелил в неё из пневматики, пригнал серебристый микроавтобус "Мерседес-Виано", загрузил истекавшую кровью женщину в салон и увёз в неизвестном направлении.

Инцидент произошёл на глазах у очевидцев, которые не растерялись и сразу вызвали полицию. В итоге в городе был объявлен план "Перехват", а уже спустя несколько часов удалось найти и машину, и самого похитителя, которым оказался ранее судимый за незаконное лишение человека свободы 44-летний уроженец Мурманска. При этом похищенной Анны в авто уже не было. Её поиски продолжаются.