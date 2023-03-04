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4 марта, 15:20

В Екатеринбурге средь бела дня похитили подростка и его старшего брата из-за долгов

В Екатеринбурге четверо молодых людей средь бела дня похитили 21-летнего местного жителя и его 17-летнего брата из-за долгов. Всё произошло на оживлённой улице и привлекло внимание очевидцев, пишет "Рен-ТВ".

Похищение произошло днём 3 марта на Донбасской улице. Неизвестные на серой иномарке остановились у дороги, избили и силой затолкали в автомобиль 17-летнего студента местного колледжа и его 21-летнего брата. Свидетели происшествия обратились в полицию, после чего в городе был объявлен план "Перехват".

Преступников быстро поймали. В автомобиле, который остановили сотрудники ДПС, четверо парней — от 17 до 22 лет — силой удерживали похищенных. Как позднее стало известно, злоумышленники требовали у студента денег, которые он якобы им не вернул. В машине они вытащили банковские карты у братьев и отправились к нотариусу, чему помешали полицейские.

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Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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