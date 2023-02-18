В Москве неизвестные похитили архитектора и теперь требуют у её дочери полмиллиона рублей

В Москве неизвестные похитили 47-летнюю женщину-архитектора, которую теперь угрожают расчленить, если её дочь не отправит им выкуп в размере 500 тысяч рублей. По информации телеграм-канала SHOT, всё случилось 13 февраля.

Утром женщина отправилась на работу и предупредила, что задержится. Однако вечером дома она не появилась, а на звонки не отвечала. Немногим позже её дочери начали приходить жуткие голосовые сообщения, в которых мужской голос говорил, что женщина похищена, а чтобы ей не сломали пальцы и не выбили зубы, нужно отправить 500 тысяч рублей.

Впрочем, девушка на такие угрозы не повелась и потребовала доказательств. Вместо них ей пришла ещё одна порция сообщений с угрозами отрубить пальцы и обещаниями расчленить мать, если дочь не соберёт нужную сумму денег. В итоге девушка обратилась в полицию. В публикации отмечается, что в последний раз женщину видели на Киевском вокзале, где она купила билет, вышла на перрон, но не села в поезд. Известно, что мать и дочь были кришнаитами и вместе ходили в индийский храм.