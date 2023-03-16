Американец похитил женщину и четыре года держал её в трейлере под замком

В американском Техасе 42-летний мужчина похитил женщину и запер её на четыре года в трейлере, на окнах которого были решётки, а на двери — навесной замок. Об этом сообщает KTRK.

32-летняя потерпевшая рассказала, что Авраам Браво Сегура угрожал ей убийством и все её попытки сбежать не увенчались успехом. Только однажды она смогла обратиться в полицию, тайком позвонив с телефона похитителя. Спасатели с трудом смогли вызволить женщину из-за крепких замков, пришлось разрезать оконные решётки.

При обыске у злоумышленника нашли три пистолета, ранее он уже был судим по делу о наркотиках. Сейчас Сегура задержан, ему предъявили обвинение по факту похищения американки. Однако свою вину он отрицает. Также за него вступился друг Усилсаул Контрерас. Он рассказал полиции, что якобы не раз видел парочку вместе у себя в гостях на вечеринках, поэтому не понимает, почему речь идёт о преступлении.