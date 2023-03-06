В США установили личность женщины, чьё тело было найдено в холодильнике 30 лет назад

Спустя почти 30 лет удалось установить личность женщины, тело которой было найдено сброшенным в канал. Инцидент произошёл в 1995 году в калифорнийском округе Сан-Хоакин.

Как пишет Daily Mail, тело убитой 27 лет назад обнаружил местный житель, искавший банки для вторичной переработки. Мужчина наткнулся на холодильник в воде, вытащил его, открыл и увидел внутри труп, завёрнутый в одеяло и брезент. Во рту у жертвы находился кляп, её руки были связаны. Полиция смогла установить, что женщина погибла от удара тупым предметом по голове. Тело, по версии правоохранителей, пролежало в воде около полугода. Идентифицировать его не удалось, и расследование застопорилось.

Однако недавно полиция связалась с компанией Othram, которая занимается судебной генеалогией. Специалисты составили ДНК-профиль убитой, благодаря чему нашли её мать и дочь. Выяснилось, что женщину звали Аманда Линн Шуманн Деза. Также оказалось, что родственники не подавали заявления о её исчезновении, а вели поиски самостоятельно.

Теперь полиция занимается поиском преступника. За информацию, которая поможет поймать его, объявлена награда в 10 тысяч долларов (754 тысячи рублей).