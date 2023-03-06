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6 марта, 08:05

В США установили личность женщины, чьё тело было найдено в холодильнике 30 лет назад

Daily Mail: В США установили личность женщины, найденной в холодильнике почти 30 лет назад

<p>Убитая Аманда Линн Шуманн Деза. Фото © <a href="https://sjsheriff.org/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">San Joaquin County Sheriff&#x27;s office</a></p>

Убитая Аманда Линн Шуманн Деза. Фото © San Joaquin County Sheriff's office

Спустя почти 30 лет удалось установить личность женщины, тело которой было найдено сброшенным в канал. Инцидент произошёл в 1995 году в калифорнийском округе Сан-Хоакин.

Как пишет Daily Mail, тело убитой 27 лет назад обнаружил местный житель, искавший банки для вторичной переработки. Мужчина наткнулся на холодильник в воде, вытащил его, открыл и увидел внутри труп, завёрнутый в одеяло и брезент. Во рту у жертвы находился кляп, её руки были связаны. Полиция смогла установить, что женщина погибла от удара тупым предметом по голове. Тело, по версии правоохранителей, пролежало в воде около полугода. Идентифицировать его не удалось, и расследование застопорилось.

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Однако недавно полиция связалась с компанией Othram, которая занимается судебной генеалогией. Специалисты составили ДНК-профиль убитой, благодаря чему нашли её мать и дочь. Выяснилось, что женщину звали Аманда Линн Шуманн Деза. Также оказалось, что родственники не подавали заявления о её исчезновении, а вели поиски самостоятельно.

Теперь полиция занимается поиском преступника. За информацию, которая поможет поймать его, объявлена награда в 10 тысяч долларов (754 тысячи рублей).

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге спустя четверть века удалось раскрыть убийство известного бизнесмена, экс-депутата Марка Горячева. Мужчину похитили в марте 1997 года на деловой встрече у Торжковского рынка.

Никита Никонов
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