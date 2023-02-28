В Якутии спустя 20 лет раскрыли жестокие изнасилования и убийства подростков

В Якутии следователи раскрыли дело об убийствах и изнасилованиях 20-летней давности. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

Следственный эксперимент с обвиняемым в убийстве и изнасиловании двух девушек. Видео © t.me / susksakha

"Согласно материалам уголовного дела, летом 2001 и 2002 годов обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил преступления в отношении двух девушек 16 и 17 лет. В разное время в безлюдных местах в городе Алдане, заметив прохожих, он наносил им удары руками, камнем, ножом, лишая возможности сопротивляться, и совершал изнасилование, после чего скрывался", — сообщили в СК.

Следователи изучили материалы о преступлениях, совершённых в разные годы, и вышли на след предполагаемого подозреваемого. Работа криминалистов подтвердила подозрения. Дело в отношении 50-летнего обвиняемого направлено в суд.