В Уфе камера сняла, как муж жестоко избил жену и оттаскал за волосы в лифте

В Уфе муж жестоко избил жену в подъезде, а затем схватил за волосы и затащил в лифт. Кадры с камер наблюдения публикует SHOT.

В Уфе муж избил жену в лифте. Видео © t.me / SHOT

Женщина первой заходит в дом и вызывает лифт. Мужчина врывается в подъезд следом за нею и сразу бьёт её по голове, от чего пострадавшая падает. Нападавший продолжает наносить удары, а когда двери лифта открываются, он за волосы затаскивает туда супругу. Судя по кадрам, женщина потеряла сознание, а на полу и стенах остались следы крови.

Крики слышали жильцы дома, но на помощь никто не вышел. Уже после случившегося были отсмотрены записи с камер и подано обращение в полицию. Однако пострадавшая от претензий к мужу отказалась. Как пишет SHOT, мужчина работает юристом и учится на педагога.