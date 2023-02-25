В Смоленске пьяная молодая мать до смерти забила трёхмесячного сына

В Смоленске мать до смерти избила трёхмесячного сына. Как стало известно Лайфу, 21-летняя девушка в момент инцидента находилась дома одна и была пьяна.

Мать нанесла ребёнку не менее двух ударов руками по голове. Из-за полученных травм мальчик скончался на месте от травматического отёка головного мозга. Причина такого поведения девушки не уточняется. У погибшего ребёнка был и отец, который периодически виделся с сыном, но не жил с семьёй.

В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Девушка задержана.