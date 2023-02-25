"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 09:09

В Смоленске пьяная молодая мать до смерти забила трёхмесячного сына

В Смоленске мать до смерти избила трёхмесячного сына. Как стало известно Лайфу, 21-летняя девушка в момент инцидента находилась дома одна и была пьяна.

Мать нанесла ребёнку не менее двух ударов руками по голове. Из-за полученных травм мальчик скончался на месте от травматического отёка головного мозга. Причина такого поведения девушки не уточняется. У погибшего ребёнка был и отец, который периодически виделся с сыном, но не жил с семьёй.

СК возбудил дело по факту смерти 8-летнего мальчика во время катания на тюбинге

СК возбудил дело по факту смерти 8-летнего мальчика во время катания на тюбинге

В отношении горе-матери возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Девушка задержана.

Ранее Лайф писал о том, что в Усть-Канском районе Алтая 53-летняя женщина до смерти забила мужа кружкой и ногами, а потом ушла спать.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Смоленская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров