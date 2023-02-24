СК возбудил дело по факту смерти 8-летнего мальчика во время катания на тюбинге

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика на северо-западе Москвы во время катания на тюбинге на необорудованном склоне. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Склон в Москве, на котором катался ребёнок. Фото © Telegram / Столичный СК

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в сообщении.

Дело завёл Тушинский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве. Теперь правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются свидетели. Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.