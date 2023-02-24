В Москве 8-летний мальчик разбился насмерть, катаясь на тюбинге
В московском парке Покровское-Стрешнево погиб восьмилетний ребёнок, катавшийся на тюбинге на необорудованном склоне. Мальчик врезался в дерево. Его незамедлительно госпитализировали, но спасти жизнь уже не смогли.
"На момент происшествия ребёнок находился в сопровождении родителей", — подчёркивает пресс-служба московской прокуратуры.
Надзорное ведомство выясняет обстоятельства случившегося.
Подобный случай уже имел место в Москве год назад. Тогда на тюбинге разбился 15-летний подросток, случилось это на Каширском шоссе.
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Агентство "Москва" \ Денис Воронин