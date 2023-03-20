Сахалинца прилюдно избили огромной палкой, а он встал и ушёл

В Южно-Сахалинске у одного из хостелов на улице Физкультурной в районе пересечения с улицей Тельмана произошла драка. Один из её участников схватился за длинную палку. Случилось это вечером 19 марта. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали его в соцсетях.

Как объяснила девушка, которая наблюдала эту картину, поначалу с улицы доносились крики. После этого один из участников конфликта вооружился палкой и стал избивать ею оппонента. После драки он выбросил своё орудие и скрылся. Избитый вернулся в хостел. Предположительно, оба были пьяны.

"На место вызвали наряд полиции и скорую помощь, однако от поездки в больницу пострадавший отказался. После инцидента клиентов сразу же выселили", — рассказали Astv.ru в хостеле, где проживали "бойцы".