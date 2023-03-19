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19 марта, 13:09

В Москве двое мужчин решили поужинать на чужой свадьбе и спровоцировали массовую драку

В московском ресторане "Чайка" на Краснопресненской набережной произошла массовая драка из-за того, что двое мужчин решили поужинать на чужой свадьбе. Как стало известно Лайфу, всё случилось вечером 18 марта.

По словам молодожёнов, незнакомцам было всё равно, что заведение закрыто на банкет, и они требовали от персонала еду. Когда незваных гостей попросили удалиться, дебоширы устроили потасовку, а после ещё и сами вызвали полицию. Так, 38-летний Денис позвонил правоохранителям и заявил, что его с другом бьёт толпа мужчин. Сотрудники тут же выехали на место.

В результате торжество из ресторана переместилось в отделение, где участникам свадебного побоища пришлось давать показания. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.

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Ранее Лайф писал, что на свадьбе в подмосковных Мытищах уборщица устроила массовую драку. Она прищемила жениху палец дверью.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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    Комментарий

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    ДедМорозсегодня в 13:28

    Подайте материальный ущерб на хулиганов за сорванную свадьбу. Пусть оплатят сорванный праздник,который из-за них перестал им быть. На эти деньги сыграете снова.

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