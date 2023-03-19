В Москве двое мужчин решили поужинать на чужой свадьбе и спровоцировали массовую драку

В московском ресторане "Чайка" на Краснопресненской набережной произошла массовая драка из-за того, что двое мужчин решили поужинать на чужой свадьбе. Как стало известно Лайфу, всё случилось вечером 18 марта.

По словам молодожёнов, незнакомцам было всё равно, что заведение закрыто на банкет, и они требовали от персонала еду. Когда незваных гостей попросили удалиться, дебоширы устроили потасовку, а после ещё и сами вызвали полицию. Так, 38-летний Денис позвонил правоохранителям и заявил, что его с другом бьёт толпа мужчин. Сотрудники тут же выехали на место.