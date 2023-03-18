В Ульяновске подростки беспощадно раздробили молотками кости двум парням и сняли всё на видео

Ульяновские подростки жестоко забили молотками двух студентов местного колледжа и снимали всё происходящее на видео: ребята просили агрессивно настроенных парней остановиться, но они были беспощадны. Как пишет телеграм-канал SHOT, у одного из пострадавших сломаны кости.

Подростки толпой жестоко избили двоих студентов колледжа и сняли всё на видео. Видео © t.me / SHOT

Как стало известно каналу, всё произошло несколько дней назад: неизвестные парни вооружившись молотками избили двух студентов Ульяновского политехнического колледжа 16-ти и 17-ти лет. Происходящее они запечатлели на видео, что в итоге и стало доказательством их вины. На кадрах видно, как юные преступники зверски лупят студентов по всему телу. Жертвы молили их остановиться, но безуспешно.

Выяснилось, что один из пострадавших получил крайне серьёзные травмы в результате жестокого избиения: у него раздроблена ключица и рёбра. Сейчас он в больнице. По каким причинам произошёл конфликт неизвестно, однако есть версия, что студенты якобы "кинули местных наркодиллеров". По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое организованной группой по предварительному сговору". Преступников ищут.

На данную ситуацию отреагировал депутат Госдумы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, которому прислали видео драки в личные сообщения обеспокоенные жители региона. Он назвал этот инцидент мерзким и потребовал правоохранительные органы разобраться в произошедшем и найти виновных.