"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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17 марта, 06:16

В Симферополе следователь допрашивала подозреваемого при помощи бутылки

В Симферополе женщина-следователь избила подозреваемого бутылкой во время допроса

В Симферополе суровая женщина-следователь допрашивала подозреваемого с помощью бутылки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё случилось у неё в кабинете в ходе следственных действий. 26-летний лейтенант юстиции пыталась выпытать правду у подозреваемого в мошенничестве, однако тот не шёл на уговоры и не хотел сознаваться в преступлении, чем не на шутку разозлил девушку.

Испробовав все варианты, она схватила со стола стеклянную бутылку и несколько раз ударила задержанного по голове. Пострадавшего подозреваемого пришлось госпитализировать. В больнице врачи диагностировали у него ушибы и гематомы.

В итоге сотрудница полиции сама стала фигурантом дела. В качестве подозреваемой она проходит по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Теперь девушке грозит не повышение, а серьёзное наказание: ближайшие десять лет она может провести в колонии.

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ТАСС / Егор Алеев

Николь Вербер
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