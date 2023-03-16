Россиянин до смерти забил беременную невесту и бросил тело у подъезда
В подмосковной Электростали мужчина до смерти избил девушку на глазах прохожих
Житель Электростали до смерти забил свою сожительницу на почве ревности и бросил у подъезда. Злоумышленник уже задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает региональное СУ СКР.
"16 марта 2023 года утром возле входа в подъезд многоэтажного дома по улице Тевосяна в городе Электросталь обнаружено тело 31-летней женщины с телесными повреждениями в области головы. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1994 года рождения – сожитель потерпевшей", — уточнили в управлении.
Согласно версии следствия, преступление он совершил в ходе очередной ссоры на почве ревности. В настоящее время с участием подозреваемого в непредумышленном убийстве проводятся следственные действия. По данным РЕН ТВ, погибшая была беременна от своего бойфренда, летом они планировали сыграть свадьбу.
Ранее Лайф сообщал, как в Новокузнецке мужчина избил и попытался сжечь тёщу, но в итоге сам загорелся и погиб. А в Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек. Выяснилось, что он ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом".
ТАСС / Денис Кожевников