Житель Волгограда до смерти забил арендатора, превратившего его квартиру в свинарник
В Волгограде хозяин до смерти избил квартиросъёмщика за мусор в комнате
40-летний житель Волгограда до смерти забил квартиросъёмщика, который развёл бардак в его жилище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности".
Трагедия произошла прямо в общежитии, где он сдавал одну из комнат своему знакомому.
"Увидев, что комната находится в антисанитарном состоянии, подозреваемый стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего друга, который также находился в комнате", — сообщила пресс-служба регионального Следкома.
Избитый квартиросъёмщик был доставлен в больницу, где врачи непродолжительное время боролись за его жизнь. Тем не менее потерпевший скончался в результате тупой травмы живота с осложнением в виде кровотечения.
Ранее Лайф сообщал, как в Новокузнецке мужчина избил и попытался сжечь тёщу, но в итоге сам загорелся и погиб. А в Алтайском крае мужчина из мести сжёг дом возлюбленной, убив трёх человек. Выяснилось, что он ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом".
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