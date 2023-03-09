Житель Волгограда до смерти забил арендатора, превратившего его квартиру в свинарник

40-летний житель Волгограда до смерти забил квартиросъёмщика, который развёл бардак в его жилище. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности".

Трагедия произошла прямо в общежитии, где он сдавал одну из комнат своему знакомому.

"Увидев, что комната находится в антисанитарном состоянии, подозреваемый стал избивать руками и ногами не только арендатора, но и его 39-летнего друга, который также находился в комнате", — сообщила пресс-служба регионального Следкома.