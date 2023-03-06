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6 марта, 19:34

В Новокузнецке мужчина избил и попытался сжечь тёщу, но загорелся и погиб

Житель Новокузнецка погиб, пытаясь поджечь квартиру с тёщей

<p>Квартира, которую поджёг житель Новокузнецка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48954" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Квартира, которую поджёг житель Новокузнецка. Обложка © t.me / SHOT

В Новокузнецке мужчина устроил поджёг квартиры, чтобы сжечь тёщу, однако погиб сам. По данным телеграм-канала SHOT, стороны так и не смогли поладить друг с другом и тогда зять решил пойти на преступление.

Работа сотрудников экстренных служб на месте пожара в квартире в Новокузнецке. Видео © t.me / SHOT

Мужчина принёс в квартиру две ёмкости с горючим и попытался их поджечь, однако пламя перекинулось на него. Спасти его не удалось. А вот 70-летнюю женщину вытащили из здания. Уже в больнице у пострадавшей диагностировали переломы костей лица и вывих руки, а также множественные ожоги. Сейчас за жизнь пенсионерки борются врачи. Мотивы поджигателя выясняет полиция.

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Матвей Константинов
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