Муж-турок зарезал русскую жену кухонным ножом

В Турции мужчина убил жену – уроженку России во время ссоры, передаёт Habertürk. Это случилось в городе Эскишехире на пятом этаже многоквартирного дома в районе Улуондер на улице Умран района Тепебаши.

По данным телеканала, Атила С. нанёс Елене Самсановой множественные удары ножом, взятым на кухне. Звуки потасовки услышали соседи, они же и вызвали полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть женщины. Её мужа задержали. Во время потасовки он поранил руку, поэтому его сначала отвезли в больницу и лишь затем забрали на допрос.

"Тело Елены Самсановой было доставлено в больницу медицинского факультета Университета Эскишехир Османгази для вскрытия после осмотра прокуратурой и полицией. Расследование инцидента продолжается", — передаёт Habertürk.