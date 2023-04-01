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1 апреля, 17:00

Жительница Пензы задушила годовалого сына, с которым более двух месяцев лежала в больнице

"Рен-ТВ": В Пензе мать задушила годовалого сына, когда он спал

В Пензе молодая мать задушила годовалого сына, пока он спал. Об этом со ссылкой на источник сообщает "Рен-ТВ".

По информации телеканала, до трагедии 24-летняя мать лежала вместе с сыном в инфекционном отделении больницы более двух месяцев. Сам инцидент произошёл вечером 30 марта: женщина просто подошла к спящему ребёнку и убила его.

Подозреваемую задержали правоохранители, она призналась в убийстве сына. На данный момент неизвестно, что побудило её совершить такой поступок. Девушка ранее не привлекалась к ответственности и не состоит на учёте.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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