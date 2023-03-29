Убившую двух сыновей мать из Екатеринбурга похоронили отдельно от детей

В Екатеринбурге простились с матерью, которая убила сыновей 2015 и 2018 года рождения, а потом свела счёты с жизнью. Женщину похоронили на Западном кладбище.

По информации Ura.ru, похороны Наталии С. прошли скромно: проститься пришли порядка 20 родственников и друзей. От общения с журналистами родственники и друзья покойной отказались.

"Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями "Любимой сестре", "Любимой подруге", "От родных и близких", — сообщает издание.

По сведениям kp.ru, погибших от рук матери мальчиков, скорее всего, похоронят в другом месте.