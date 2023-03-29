Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 13:20

Убившую двух сыновей мать из Екатеринбурга похоронили отдельно от детей

В Екатеринбурге похоронили мать, которая убила сыновей и покончила с собой

<p>Фото с похорон Наталии С. Обложка © <a href="https://ura.news/news/1052637049" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a></p>

Фото с похорон Наталии С. Обложка © Ura.ru

В Екатеринбурге простились с матерью, которая убила сыновей 2015 и 2018 года рождения, а потом свела счёты с жизнью. Женщину похоронили на Западном кладбище.

По информации Ura.ru, похороны Наталии С. прошли скромно: проститься пришли порядка 20 родственников и друзей. От общения с журналистами родственники и друзья покойной отказались.

"Наталию похоронили на окраине кладбища. На могилу возложили несколько венков с надписями "Любимой сестре", "Любимой подруге", "От родных и близких", — сообщает издание.

По сведениям kp.ru, погибших от рук матери мальчиков, скорее всего, похоронят в другом месте.

Мать десятимесячного малыша, которую порезал супруг, умерла в больнице Благовещенска

Мать десятимесячного малыша, которую порезал супруг, умерла в больнице Благовещенска

Напомним, трагедия произошла в Екатеринбурге 25 марта: тело женщины нашли недалеко от детской площадки возле многоэтажки.

Ирина Фальке
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров