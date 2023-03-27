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27 марта, 06:31

Мать десятимесячного малыша, которую порезал супруг, умерла в больнице Благовещенска

В больнице Благовещенска скончалась женщина, которую накануне изрезал супруг. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Амурской области. Ранее от его рук также погиб десятимесячный ребёнок.

"Вместе с ребёнком в больницу с ножевыми ранениями доставлена его мать, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась", — говорится в сообщении.

Прокуратура Благовещенска признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства малолетнего и покушения на убийство его матери. Обвинение мужчине предъявлено. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, по которым особо тяжкое преступление против ребёнка не было предотвращено.

Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Амурской области Станиславу Белянскому доложить об обстоятельствах произошедшего и установленных в ходе расследования уголовного дела против жителя Благовещенска фактах.

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Напомним, накануне в Амурской области отец убил десятимесячного сына и изрезал жену. Мать малыша госпитализировали, а мужчину задержали и против него возбудили уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук
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