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27 марта, 05:40

У хранившей тело младенца на балконе жительницы Омска изъяли старшего ребёнка

Жительницу Омска, которая хранила на балконе тело двухмесячного младенца, временно ограничили в родительских правах на старшую дочь. Об этом сообщает издание "Вечерний Омск".

Как рассказал брат женщины, решение о возврате двухлетнего ребёнка в семью примут после психиатрической экспертизы. По его словам, сестра "почти не употребляет алкоголь".

"Мы очень надеемся, что сестре вернут дочь. Но в любом случае девочка останется в нашей семье. Её готовы взять под опеку наши мама или бабушка, если потребуется", — отметил мужчина.

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Он также уточнил, что никаких странностей в поведении сестры не замечал, женщина хорошо относилась к старшей дочери.

Как сообщал Лайф, тело двухмесячного младенца нашли на балконе многоэтажки в Омске 22 марта. Эксперты не обнаружили на теле девочки следов насильственной смерти. 33-летняя женщина родила ребёнка в декабре, а в феврале младенец перестал дышать, после чего мать решила спрятать тело малышки.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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