У хранившей тело младенца на балконе жительницы Омска изъяли старшего ребёнка

Жительницу Омска, которая хранила на балконе тело двухмесячного младенца, временно ограничили в родительских правах на старшую дочь. Об этом сообщает издание "Вечерний Омск".

Как рассказал брат женщины, решение о возврате двухлетнего ребёнка в семью примут после психиатрической экспертизы. По его словам, сестра "почти не употребляет алкоголь".

"Мы очень надеемся, что сестре вернут дочь. Но в любом случае девочка останется в нашей семье. Её готовы взять под опеку наши мама или бабушка, если потребуется", — отметил мужчина.

Он также уточнил, что никаких странностей в поведении сестры не замечал, женщина хорошо относилась к старшей дочери.