Россиянка больше месяца хранила тело умершей двухмесячной дочери на балконе

На балконе многоэтажки в Омске найдено тело двухмесячной девочки, которая могла скончаться ещё в феврале этого года. О случившемся пишет областное СУ СК РФ.

"По предварительным данным, 33-летняя женщина в декабре 2022 года родила дочь, которая в феврале, со слов матери, перестала дышать, после чего женщина вынесла тело ребёнка на балкон, где оставила. При осмотре тела эксперты не обнаружили каких-либо телесных повреждений", — уточнили в ведомстве.

В полицию обратился знакомый женщины, который заметил длительное отсутствие в семье младшей дочери. Предстоит выяснить причину смерти новорождённой, а также обстоятельства и детали трагедии.