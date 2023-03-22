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22 марта, 11:41

Россиянка больше месяца хранила тело умершей двухмесячной дочери на балконе

Тело младенца нашли на балконе жилого дома в Омске

На балконе многоэтажки в Омске найдено тело двухмесячной девочки, которая могла скончаться ещё в феврале этого года. О случившемся пишет областное СУ СК РФ.

"По предварительным данным, 33-летняя женщина в декабре 2022 года родила дочь, которая в феврале, со слов матери, перестала дышать, после чего женщина вынесла тело ребёнка на балкон, где оставила. При осмотре тела эксперты не обнаружили каких-либо телесных повреждений", — уточнили в ведомстве.

В полицию обратился знакомый женщины, который заметил длительное отсутствие в семье младшей дочери. Предстоит выяснить причину смерти новорождённой, а также обстоятельства и детали трагедии.

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Ранее сообщалось, что в Волосовском районе Ленинградской области ребёнка насмерть придавило мешком с зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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