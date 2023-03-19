Ребёнка насмерть придавило мешком с зерном на складе в Ленинградской области

В Волосовском районе Ленинградской области ребёнка насмерть придавило мешком с зерном на складе, куда он проник вместе со сверстниками. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"Следственным отделом по Волосовскому району Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области по факту гибели малолетнего 2012 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, инцидент произошёл 18 марта. Трое детей проникли на территорию склада ЗАО "Племенной завод Ленинский Путь", где зерно хранится в мешках. Мальчик проделал отверстие в одном из них, после чего зерно начало высыпаться. Затем мешок, который был выше, упал на ребёнка и придавил его. Ребёнок скончался от травм в машине скорой помощи.