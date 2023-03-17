Строителя насмерть придавило трубой в Новосибирске

В Новосибирске рабочий погиб на строительной площадке после того, как на него упала металлическая труба. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

Трагедия произошла накануне на одном из этажей строящегося дома в Ленинском районе. 55-летний россиянин выполнял монтаж труб. Однако одна из них оказалась плохо закреплена, сорвалась и упала на него, ударив по голове. Следователи начали проверку. Им предстоит выяснить, как на объекте соблюдалась техника безопасности.

"Во время проведения работ вертикально установленная, но незакреплённая труба сорвалась и ударила по голове разнорабочего. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы", — уточнили в СК.