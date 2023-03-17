Строителя насмерть придавило трубой в Новосибирске
В Новосибирске строитель погиб из-за падения на него металлической трубы
Строящийся объект в Новосибирске, где рабочего насмерть придавило трубой. Фото © СУ СК РФ по Новосибирской области
В Новосибирске рабочий погиб на строительной площадке после того, как на него упала металлическая труба. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.
Трагедия произошла накануне на одном из этажей строящегося дома в Ленинском районе. 55-летний россиянин выполнял монтаж труб. Однако одна из них оказалась плохо закреплена, сорвалась и упала на него, ударив по голове. Следователи начали проверку. Им предстоит выяснить, как на объекте соблюдалась техника безопасности.
"Во время проведения работ вертикально установленная, но незакреплённая труба сорвалась и ударила по голове разнорабочего. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, смерть потерпевшего наступила от черепно-мозговой травмы", — уточнили в СК.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб в результате несчастного случая на одной из строек в Санкт-Петербурге. Мужчина скончался после того, как на него с восьмого этажа упала корзина с кирпичами.