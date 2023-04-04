Женщина наняла для мужа-тирана 14-летнюю киллершу

Жительница немецкого города Херне в земле Северный Рейн-Вестфалия наняла киллера для убийства собственного мужа. Как пишет Focus Online, неудачное покушение было совершено ещё в октябре 2022 года, а его причиной послужили нежелание мужчины разводиться и проявляемый им абьюз.

Исполнительницей преступления оказалась 14-летняя жительница Берлина. На дело она взяла мачете, после чего пробралась в квартиру потерпевшего и попыталась убить мужчину, однако всё ограничилось лишь отрубленным пальцем. На данный момент ведётся следствие, у заказчицы и жертвы есть дети — сыновья 14 и 16 лет. По версии правоохранителей, женщина решилась на преступление из-за насилия со стороны супруга.