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4 апреля, 16:59

Женщина наняла для мужа-тирана 14-летнюю киллершу

Жительница Германии наняла 14-летнюю девочку, чтобы убить мужа

Жительница немецкого города Херне в земле Северный Рейн-Вестфалия наняла киллера для убийства собственного мужа. Как пишет Focus Online, неудачное покушение было совершено ещё в октябре 2022 года, а его причиной послужили нежелание мужчины разводиться и проявляемый им абьюз.

Исполнительницей преступления оказалась 14-летняя жительница Берлина. На дело она взяла мачете, после чего пробралась в квартиру потерпевшего и попыталась убить мужчину, однако всё ограничилось лишь отрубленным пальцем. На данный момент ведётся следствие, у заказчицы и жертвы есть дети — сыновья 14 и 16 лет. По версии правоохранителей, женщина решилась на преступление из-за насилия со стороны супруга.

Психотерапевт раскрыла тайны мозга девочки, которая наняла киллеров для матери и наблюдала за убийством

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Лайф рассказывал, как египетский бизнесмен, женившийся на россиянке, попытался организовать её заказное убийство. Пара решила развестись, однако мужчина не захотел делить имущество и попытался избавиться от женщины. Для этого он нанял киллера, который оказался полицейским.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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