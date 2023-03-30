Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 11:39

Психотерапевт раскрыла тайны мозга девочки, которая наняла киллеров для матери и наблюдала за убийством

Составлен психологический портрет девочки, заказавшей киллерам-подросткам убийство матери

<p>Место убийства женщины в Балашихе по заказу дочери. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1160" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Место убийства женщины в Балашихе по заказу дочери. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Психотерапевт Наталья Наумова составила психологический портрет 14-летней девочки из подмосковной Балашихи, которая заказала убийство собственной матери. По её оценке, к жуткому преступлению привели сложности в отношениях и проблемы с психическим здоровьем не только у ребёнка, но и у родительницы.

"Прежде всего, мы видим у девочки-подростка проблемы с эмоционально-волевой сферой, импульсивность: ей сложно справляться с отказом, если что-то хочется, то это нужно немедленно. Вторая серьёзная проблема — проблема с мышлением. Ей трудно проследить алгоритм действий и понять, что из одного будут вытекать другие причины и следствия. Ребёнок не может просчитать риски", — объяснила она в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Наумова также обратила внимание на нейропсихологическую составляющую девочки. Согласно её анализу, некоторые структуры мозга у ребёнка не дозрели вследствие гиперопеки со стороны матери, которая не давала ей самостоятельно принимать решения. Психотерапевт полагает, что с мнением девочки никто никогда не считался. Она уверена, что проблемы были и у матери, поскольку свидетели указывают на постоянные ссоры и то, что женщина нередко срывалась на дочь.

В Подмосковье суд арестовал трёх подростков и школьницу, заказавшую им убийство матери

В Подмосковье суд арестовал трёх подростков и школьницу, заказавшую им убийство матери

Напомним, 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Она впустила убийц в квартиру и ждала возвращения жертвы. После прихода женщины киллеры набросились на неё и задушили, а спустя два дня тело выбросили в мусорку.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров