Психотерапевт раскрыла тайны мозга девочки, которая наняла киллеров для матери и наблюдала за убийством
Составлен психологический портрет девочки, заказавшей киллерам-подросткам убийство матери
Место убийства женщины в Балашихе по заказу дочери. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области
Психотерапевт Наталья Наумова составила психологический портрет 14-летней девочки из подмосковной Балашихи, которая заказала убийство собственной матери. По её оценке, к жуткому преступлению привели сложности в отношениях и проблемы с психическим здоровьем не только у ребёнка, но и у родительницы.
"Прежде всего, мы видим у девочки-подростка проблемы с эмоционально-волевой сферой, импульсивность: ей сложно справляться с отказом, если что-то хочется, то это нужно немедленно. Вторая серьёзная проблема — проблема с мышлением. Ей трудно проследить алгоритм действий и понять, что из одного будут вытекать другие причины и следствия. Ребёнок не может просчитать риски", — объяснила она в разговоре с РИА "ФедералПресс".
Наумова также обратила внимание на нейропсихологическую составляющую девочки. Согласно её анализу, некоторые структуры мозга у ребёнка не дозрели вследствие гиперопеки со стороны матери, которая не давала ей самостоятельно принимать решения. Психотерапевт полагает, что с мнением девочки никто никогда не считался. Она уверена, что проблемы были и у матери, поскольку свидетели указывают на постоянные ссоры и то, что женщина нередко срывалась на дочь.
Напомним, 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Она впустила убийц в квартиру и ждала возвращения жертвы. После прихода женщины киллеры набросились на неё и задушили, а спустя два дня тело выбросили в мусорку.