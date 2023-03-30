Психотерапевт раскрыла тайны мозга девочки, которая наняла киллеров для матери и наблюдала за убийством

Психотерапевт Наталья Наумова составила психологический портрет 14-летней девочки из подмосковной Балашихи, которая заказала убийство собственной матери. По её оценке, к жуткому преступлению привели сложности в отношениях и проблемы с психическим здоровьем не только у ребёнка, но и у родительницы.

"Прежде всего, мы видим у девочки-подростка проблемы с эмоционально-волевой сферой, импульсивность: ей сложно справляться с отказом, если что-то хочется, то это нужно немедленно. Вторая серьёзная проблема — проблема с мышлением. Ей трудно проследить алгоритм действий и понять, что из одного будут вытекать другие причины и следствия. Ребёнок не может просчитать риски", — объяснила она в разговоре с РИА "ФедералПресс".

Наумова также обратила внимание на нейропсихологическую составляющую девочки. Согласно её анализу, некоторые структуры мозга у ребёнка не дозрели вследствие гиперопеки со стороны матери, которая не давала ей самостоятельно принимать решения. Психотерапевт полагает, что с мнением девочки никто никогда не считался. Она уверена, что проблемы были и у матери, поскольку свидетели указывают на постоянные ссоры и то, что женщина нередко срывалась на дочь.