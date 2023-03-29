В Подмосковье суд арестовал трёх подростков и школьницу, заказавшую им убийство матери

Суд арестовал 14-летнюю школьницу из Балашихи и троих подростков, которым она заказала убийство матери. Об этом сообщило управление СК по Московской области, показав видео следственных действий.

Следственные действия с подростками, убившими мать девочки по её заказу. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы четверо несовершеннолетних, обвиняемые в убийстве местной жительницы (п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.

На опубликованных кадрах подростки показали, как расправлялись с женщиной. Школьница со своим знакомым впустили малолетних убийц в квартиру, где все вместе они стали дожидаться жертвы. Когда та вошла в коридор, один из несовершеннолетних напал на неё и задушил. Женщина скончалась на месте. Затем убийцы оставили труп, вернулись за ним только спустя два дня ночью и вынесли на улицу. Тело нашли прохожие.