В Подмосковье суд арестовал трёх подростков и школьницу, заказавшую им убийство матери
Суд арестовал 14-летнюю школьницу из Балашихи и троих подростков, которым она заказала убийство матери. Об этом сообщило управление СК по Московской области, показав видео следственных действий.
Следственные действия с подростками, убившими мать девочки по её заказу. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области
"По ходатайству следователя следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области судом арестованы четверо несовершеннолетних, обвиняемые в убийстве местной жительницы (п. "ж" ч.2 ст.105 УК РФ)", — уточнили в ведомстве.
На опубликованных кадрах подростки показали, как расправлялись с женщиной. Школьница со своим знакомым впустили малолетних убийц в квартиру, где все вместе они стали дожидаться жертвы. Когда та вошла в коридор, один из несовершеннолетних напал на неё и задушил. Женщина скончалась на месте. Затем убийцы оставили труп, вернулись за ним только спустя два дня ночью и вынесли на улицу. Тело нашли прохожие.
Напомним, 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей.