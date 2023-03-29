Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

29 марта, 16:47

Омбудсмен описала маркеры жестокости после убийства женщины в Балашихе по заказу её дочки-школьницы

Мишонова рассказала о маркерах подростковой жестокости после трагедии в Балашихе

<p>Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова попросила родителей не бояться обращаться за помощью к психиатрам, если ребёнок проявляет агрессию или резко изменилось его поведение. Так она прокомментировала трагедию в Балашихе, где 14-летняя дочь организовала убийство родной матери.

"Хочу обратиться ко всем родителям. Подростки переживают сложный период, иногда впадают в депрессию. Есть маркеры, по которым можно предположить, что что-то с ребёнком не так: перестаёт есть, пить, гулять, общаться с прежними друзьями, замыкается в себе, не спит ночами и так далее", — написала омбудсмен в телеграм-канале.

Мишонова подчеркнула, что работа со специалистом поможет решить конфликт на ранней стадии, а также пережить вместе с подростком период взросления и гормонального всплеска. Она напомнила, что психиатр — это обычный врач, а обращение к нему не означает постановку на учёт, как думают многие.

"Это возможность вовремя оказать ребёнку помощь или, напротив, убедиться в том, что у него всё в порядке, и нужно просто наладить детско-родительские отношения, обратившись к психологу", — заключила омбудсмен.

Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

Изуродовал лицо: За жестокое убийство девушки-репетитора в Москве ищут её бойфренда

Напомним, 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Те задушили женщину. Все четверо участников страшного преступления задержаны.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров