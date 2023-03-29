Омбудсмен описала маркеры жестокости после убийства женщины в Балашихе по заказу её дочки-школьницы

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова попросила родителей не бояться обращаться за помощью к психиатрам, если ребёнок проявляет агрессию или резко изменилось его поведение. Так она прокомментировала трагедию в Балашихе, где 14-летняя дочь организовала убийство родной матери.

"Хочу обратиться ко всем родителям. Подростки переживают сложный период, иногда впадают в депрессию. Есть маркеры, по которым можно предположить, что что-то с ребёнком не так: перестаёт есть, пить, гулять, общаться с прежними друзьями, замыкается в себе, не спит ночами и так далее", — написала омбудсмен в телеграм-канале.

Мишонова подчеркнула, что работа со специалистом поможет решить конфликт на ранней стадии, а также пережить вместе с подростком период взросления и гормонального всплеска. Она напомнила, что психиатр — это обычный врач, а обращение к нему не означает постановку на учёт, как думают многие.

"Это возможность вовремя оказать ребёнку помощь или, напротив, убедиться в том, что у него всё в порядке, и нужно просто наладить детско-родительские отношения, обратившись к психологу", — заключила омбудсмен.