Омбудсмен описала маркеры жестокости после убийства женщины в Балашихе по заказу её дочки-школьницы
Мишонова рассказала о маркерах подростковой жестокости после трагедии в Балашихе
Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова попросила родителей не бояться обращаться за помощью к психиатрам, если ребёнок проявляет агрессию или резко изменилось его поведение. Так она прокомментировала трагедию в Балашихе, где 14-летняя дочь организовала убийство родной матери.
"Хочу обратиться ко всем родителям. Подростки переживают сложный период, иногда впадают в депрессию. Есть маркеры, по которым можно предположить, что что-то с ребёнком не так: перестаёт есть, пить, гулять, общаться с прежними друзьями, замыкается в себе, не спит ночами и так далее", — написала омбудсмен в телеграм-канале.
Мишонова подчеркнула, что работа со специалистом поможет решить конфликт на ранней стадии, а также пережить вместе с подростком период взросления и гормонального всплеска. Она напомнила, что психиатр — это обычный врач, а обращение к нему не означает постановку на учёт, как думают многие.
"Это возможность вовремя оказать ребёнку помощь или, напротив, убедиться в том, что у него всё в порядке, и нужно просто наладить детско-родительские отношения, обратившись к психологу", — заключила омбудсмен.
Напомним, 14-летняя школьница из подмосковной Балашихи заказала убийство матери из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Девочка с бойфрендом наняли двух подростков-киллеров за 350 тысяч рублей. Те задушили женщину. Все четверо участников страшного преступления задержаны.