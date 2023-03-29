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29 марта, 14:04

Встала на пути большой любви: Появились подробности жестокой расправы дочки над матерью в Балашихе

Школьница из Балашихи заказала мать "киллерам" из-за её неприязни к возлюбленному

14-летняя школьница из подмосковной Балашихи убила собственную мать из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник.

По его информации, парень практически прописался у них в квартире, из-за чего непутёвая дочь постоянно ссорилась с родительницей. После одного из таких конфликтов девочка решила избавиться от матери, чтобы та больше не учила уму-разуму и не говорила, что ей делать.

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Как уже рассказывал Лайф, план был довольно прост: влюблённые пообещали двум друзьям-подросткам 350 тысяч рублей за то, что они расправятся с женщиной. В итоге её задушили, а тело спустя два дня выкинули на помойку. Сейчас все четверо задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

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Николь Вербер
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