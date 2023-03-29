Встала на пути большой любви: Появились подробности жестокой расправы дочки над матерью в Балашихе

14-летняя школьница из подмосковной Балашихи убила собственную мать из-за того, что та была против её отношений с несовершеннолетним приятелем и мешала их "большой любви". Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник.

По его информации, парень практически прописался у них в квартире, из-за чего непутёвая дочь постоянно ссорилась с родительницей. После одного из таких конфликтов девочка решила избавиться от матери, чтобы та больше не учила уму-разуму и не говорила, что ей делать.